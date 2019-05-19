Каким было открытие финала в Нахчыване?

19 Мая 2019 17:57

Azerisport.com представляет фоторепортаж с церемонии открытия финала Кубка Азербайджана по футболу в Нахчыване, в котором встречаются «Габала» и «Сумгайыт».