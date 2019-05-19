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Каким было открытие финала в Нахчыване?

19 Мая 2019 17:57
Azerisport.com представляет фоторепортаж с церемонии открытия финала Кубка Азербайджана по футболу в Нахчыване, в котором встречаются «Габала» и «Сумгайыт».

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Габала28991031-3336
Зире28871330-4031
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