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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|28
|20
|6
|2
|65-21
|66
|Нефтчи
|28
|17
|7
|4
|52-26
|58
|Сабаил
|28
|12
|5
|11
|34-37
|41
|Габала
|28
|9
|9
|10
|31-33
|36
|Зире
|28
|8
|7
|13
|30-40
|31
|Сумгайыт
|28
|8
|5
|15
|23-42
|29
|Сабах
|28
|7
|6
|15
|20-41
|27
|Кешля
|28
|6
|5
|17
|29-45
|26
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Уэльс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|Венгрия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12-2
|16
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13-3
|13
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
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