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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|21
|13
|6
|2
|36-15
|45
|Карабах
|21
|13
|6
|2
|41-18
|45
|Сабаил
|21
|9
|4
|8
|24-21
|31
|Габала
|21
|7
|8
|6
|24-23
|29
|Сабах
|21
|6
|4
|11
|16-30
|22
|Зире
|21
|5
|7
|9
|18-28
|22
|Кешля
|21
|5
|4
|12
|21-32
|19
|Сумгайыт
|21
|4
|5
|12
|16-29
|17
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12-2
|16
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13-3
|13
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
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