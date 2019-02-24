Нефтчи терпит поражение от Сабаила

24 Февраля 2019 18:19

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 18-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Нефтчи» и «Сабаилом» (1:2).