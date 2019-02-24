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Нефтчи терпит поражение от Сабаила

24 Февраля 2019 18:19
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 18-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Нефтчи» и «Сабаилом» (1:2).

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TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи18115230-1338
Карабах18115238-1738
Сабаил1893622-1730
Габала1866620-2024
Сабах1863915-2321
Кешля18441018-2916
Сумгайыт17431014-2515
Зире1735914-2714

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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