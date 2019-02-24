Как Габала и Кешля сгоняли ничью

24 Февраля 2019 00:10

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 18-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Габалой» и бакинской «Кешлей» (0:0).

(ФК «Габала»)