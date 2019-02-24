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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|17
|11
|5
|1
|29-11
|38
|Карабах
|18
|11
|5
|2
|38-17
|38
|Сабаил
|17
|8
|3
|6
|20-16
|27
|Габала
|18
|6
|6
|6
|20-20
|24
|Сабах
|18
|6
|3
|9
|15-23
|21
|Кешля
|18
|4
|4
|10
|18-29
|16
|Сумгайыт
|17
|4
|3
|10
|14-25
|15
|Зире
|17
|3
|5
|9
|14-27
|14
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12-2
|16
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13-3
|13
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
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