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2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|16
|11
|4
|1
|29-11
|37
|Карабах
|16
|10
|4
|2
|35-15
|34
|Сабаил
|16
|7
|3
|6
|19-16
|24
|Габала
|16
|6
|5
|5
|19-18
|23
|Сабах
|16
|6
|2
|8
|14-21
|20
|Сумгайыт
|16
|4
|3
|9
|13-23
|15
|Зире
|16
|3
|4
|9
|14-27
|13
|Кешля
|16
|3
|3
|10
|16-28
|12
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12-2
|16
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13-3
|13
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
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