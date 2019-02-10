Важная победа Зире

10 Февраля 2019 23:30

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 16-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Зире» переиграв в гостях «Сабаил» (2:0), покинул последнее место в турнирной таблице.