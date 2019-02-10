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Рядовая победа Нефтчи

10 Февраля 2019 16:55
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 16-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Нефтчи» и «Кешлей» (2:0).

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КомандаИВНПМО
Нефтчи16114129-1137
Карабах16104235-1534
Сабаил1573519-1424
Габала1665519-1823
Сабах1662814-2120
Сумгайыт1643913-2315
Кешля16331016-2812
Зире1524912-2710

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

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