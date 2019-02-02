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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|14
|10
|3
|1
|26-10
|33
|Карабах
|14
|9
|3
|2
|32-14
|30
|Сабаил
|15
|7
|3
|5
|19-14
|24
|Сабах
|15
|6
|2
|7
|14-20
|20
|Габала
|14
|4
|5
|5
|17-18
|17
|Сумгайыт
|14
|4
|3
|7
|13-20
|15
|Кешля
|15
|3
|3
|9
|16-26
|12
|Зире
|15
|2
|4
|9
|12-27
|10
Квалификация ЕВРО-2020. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|6
|5
|1
|0
|12-2
|16
|Спортинг
|6
|4
|1
|1
|13-3
|13
|Ворскла
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|Карабах
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
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