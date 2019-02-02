Удаления, пенальти и победа гостей в стартовом матче года

2 Февраля 2019 21:04

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 15-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Зире» и «Сабахом» (0:2). Отметим, что эта игра стала первой в 2019-м в рамках чемпионата.