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Удаления, пенальти и победа гостей в стартовом матче года

2 Февраля 2019 21:04
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 15-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Зире» и «Сабахом» (0:2). Отметим, что эта игра стала первой в 2019-м в рамках чемпионата.

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Габала1445517-1817
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Кешля1533916-2612
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Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

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