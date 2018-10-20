Габала обыгрывает Нефтчи

20 Октября 2018 20:25

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 8-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Габалой» и бакинским «Нефтчи» (3:1).

(сайт ФК «Нефтчи»)