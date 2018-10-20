301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Габала обыгрывает Нефтчи

20 Октября 2018 20:25
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 8-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Габалой» и бакинским «Нефтчи» (3:1).
(сайт ФК «Нефтчи»)

Просмотрено: 327

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Бессмысленная победа Карабаха

Бессмысленная победа Карабаха

Габала обыгрывает Нефтчи

Габала обыгрывает Нефтчи

Азербайджанские герои первого дня ЧМ на Багамах

Азербайджанские герои первого дня ЧМ на Багамах

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть II Валерия Коротенко. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан завершил отбор на ЕВРО ничьей в Норвегии 16 Октября 2018, 22:07
Карабах победил и потеснил Нефтчи, проигравшего в Габале 20 Октября 2018, 20:57
Новый запрет. Неожиданное решение Гурбана Гурбанова 18 Октября 2018, 14:25
Лига наций. Грузия ждет сборную Азербайджана 17 Октября 2018, 12:21
Форвард сборной Гибралтара: Я и не знал, что в Азербайджане так обрадуются нашей победе над Арменией 17 Октября 2018, 00:14
В первый день ЧМ лишь Абакаров получил шанс на бронзу 20 Октября 2018, 19:47
Резкое заявление хавбека Карабаха: Никому не позволю критиковать сборную 17 Октября 2018, 19:31
«Махира Мадатова освистывают не из-за его игры. В отношении него банальная антипатия» 16 Октября 2018, 00:08
Андрей ТИХОНОВ: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку 16 Октября 2018, 12:04
Три громких ЧП с участием азербайджанских футболистов 19 Октября 2018, 13:33

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи861116-619
Карабах651013-416
Сабаил73137-1010
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала822410-118
Зире71156-134
Кешля60245-102

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово42206-28
Азербайджан41305-26
Фареры41124-74
Мальта40224-82

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал22007-26
Спортинг22004-16
Ворскла20023-50
Карабах20020-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (70)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image