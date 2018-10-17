Азербайджан играет вничью с Норвегией

17 Октября 2018 00:01

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча заключительного, 10-го тура в отборочном этапе молодежного ЕВРО-2019 (U-21) между сборными Норвегии и Азербайджана в Драммане (1:1).

(АФФА)