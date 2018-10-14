Как Азербайджан сыграл вничью с Мальтой в Баку

14 Октября 2018 23:27

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 4-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты по футболу в Баку (1:1).

(АФФА)