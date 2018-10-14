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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|7
|6
|1
|0
|15-3
|19
|Карабах
|6
|5
|1
|0
|13-4
|16
|Сабаил
|7
|3
|1
|3
|7-10
|10
|Сумгайыт
|7
|3
|1
|3
|8-8
|10
|Сабах
|7
|3
|1
|3
|5-8
|10
|Габала
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|Зире
|7
|1
|1
|5
|6-13
|4
|Кешля
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Лига наций. Группа D-3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|Азербайджан
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|Фареры
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|Мальта
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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