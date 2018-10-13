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Фоторепортаж

«Милли» готова к Мальте

13 Октября 2018 23:40
Azerisport.com представляет фоторепортаж с заключительной тренировки сборной Азербайджана по футболу к матчу 4-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу против команды Мальты в Баку.
(АФФА)

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