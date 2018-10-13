«Милли» готова к Мальте

13 Октября 2018 23:40

Azerisport.com представляет фоторепортаж с заключительной тренировки сборной Азербайджана по футболу к матчу 4-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу против команды Мальты в Баку.

(АФФА)