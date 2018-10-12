Крупная победа Азербайджана над Фарерами

12 Октября 2018 01:15

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Фарерских островов и Азербайджана по футболу в Торсхавне (0:3).

(АФФА)