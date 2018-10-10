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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Сергей КАРЯКИН: Азербайджан семь туров всех сметал на своем пути, но не попал даже в десятку 07 Октября 2018, 10:22
В Армении требуют от УЕФА наказать АФФА… потому, что Мхитарян не приехал в Баку. В этой истории прекрасно все 09 Октября 2018, 11:11
Рейналдо вернулся в Баку 09 Октября 2018, 11:33
Экс-форвард Ювентуса и Ман Сити может перебраться в чемпионат Азербайджана 06 Октября 2018, 11:01
Азербайджан потерпел поражение от Италии на ЧМ 07 Октября 2018, 12:24
Араз проиграл в последнем матче Лиге чемпионов 06 Октября 2018, 21:38
Список Гурбанова: Пара вопросов и возвращение Дадашова 06 Октября 2018, 14:45
Азербайджан потерпел поражение от Китая на ЧМ 08 Октября 2018, 12:33
Карабах получил техническую победу, а Габала оштрафована из-за Гурбанова 09 Октября 2018, 13:18
Юнусзаде продолжает отказывать всем подряд 08 Октября 2018, 13:43
Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|7
|6
|1
|0
|15-3
|19
|Карабах
|6
|5
|1
|0
|13-4
|16
|Сабаил
|7
|3
|1
|3
|7-10
|10
|Сумгайыт
|7
|3
|1
|3
|8-8
|10
|Сабах
|7
|3
|1
|3
|5-8
|10
|Габала
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|Зире
|7
|1
|1
|5
|6-13
|4
|Кешля
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Лига наций. Группа D-3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|Фареры
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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