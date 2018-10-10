301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Сборная Азербайджана готова к Фарерам

10 Октября 2018 16:29
Azerisport.com представляет фоторепортаж с заключительной тренировки сборной Азербайджана по футболу к матчу 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу против команды Фарерских островов в Торсхавне.
(АФФА)

Просмотрено: 333

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Сборная Азербайджана готова к Фарерам

Сборная Азербайджана готова к Фарерам

Третье поражение Азербайджана на втором этапе ЧМ

Третье поражение Азербайджана на втором этапе ЧМ

Сборная Азербайджана прибыла на Фареры

Сборная Азербайджана прибыла на Фареры

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Сергей КАРЯКИН: Азербайджан семь туров всех сметал на своем пути, но не попал даже в десятку 07 Октября 2018, 10:22
В Армении требуют от УЕФА наказать АФФА… потому, что Мхитарян не приехал в Баку. В этой истории прекрасно все 09 Октября 2018, 11:11
Рейналдо вернулся в Баку 09 Октября 2018, 11:33
Экс-форвард Ювентуса и Ман Сити может перебраться в чемпионат Азербайджана 06 Октября 2018, 11:01
Азербайджан потерпел поражение от Италии на ЧМ 07 Октября 2018, 12:24
Араз проиграл в последнем матче Лиге чемпионов 06 Октября 2018, 21:38
Список Гурбанова: Пара вопросов и возвращение Дадашова 06 Октября 2018, 14:45
Азербайджан потерпел поражение от Китая на ЧМ 08 Октября 2018, 12:33
Карабах получил техническую победу, а Габала оштрафована из-за Гурбанова 09 Октября 2018, 13:18
Юнусзаде продолжает отказывать всем подряд 08 Октября 2018, 13:43

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи761015-319
Карабах651013-416
Сабаил73137-1010
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала71247-105
Зире71156-134
Кешля60245-102

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово21102-04
Фареры21013-33
Азербайджан20201-12
Мальта20112-41

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал22007-26
Спортинг22004-16
Ворскла20023-50
Карабах20020-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (68)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image