Сборная Азербайджана готова к Фарерам

10 Октября 2018 16:29

Azerisport.com представляет фоторепортаж с заключительной тренировки сборной Азербайджана по футболу к матчу 3-го тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу против команды Фарерских островов в Торсхавне.

(АФФА)