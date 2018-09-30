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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Азербайджан обыграл Армению и Грецию на Олимпиаде 28 Сентября 2018, 19:26
Нефтчи и Карабах продолжают лидировать 29 Сентября 2018, 22:47
Азербайджан обыграл Англию и вышел в лидеры Олимпиады 27 Сентября 2018, 22:05
Трудная победа над Зире делает Карабаха лидером 26 Сентября 2018, 21:55
Арутюнян, Вартанян и Уткин советуют Мхитаряну ехать в Баку на матч с Карабахом 27 Сентября 2018, 13:31
Азербайджан уступил России в споре за бронзу ЧМ 27 Сентября 2018, 16:34
Азербайджан обыграл Южную Корею и добыл первую победу на ЧМ 30 Сентября 2018, 13:06
Ушанги Кокаури выиграл серебро ЧМ 26 Сентября 2018, 18:01
Азербайджан проиграл США на старте ЧМ 29 Сентября 2018, 12:47
Экс-форвард сборной Азербайджана и Карабаха переходит в клуб из Лиги регионов 26 Сентября 2018, 14:36
Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|Карабах
|6
|5
|1
|0
|13-4
|16
|Сабах
|6
|3
|1
|2
|5-6
|10
|Сумгайыт
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|Сабаил
|6
|2
|1
|3
|5-10
|7
|Габала
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|Кешля
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|Зире
|5
|0
|1
|4
|5-12
|1
Лига наций. Группа D-3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|Фареры
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|Спортинг
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|Карабах
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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