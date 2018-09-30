Первая победа Азербайджана на ЧМ

30 Сентября 2018 13:34

Azerisport.com представляет фоторепортаж со второго тура чемпионата мира по волейболу среди женских команд в Японии, где сборная Азербайджана отпраздновала первую победу, обыграв Южную Корею (3:0).