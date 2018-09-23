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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|5
|4
|1
|0
|9-3
|13
|Сабах
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|Карабах
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|Сабаил
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|Габала
|4
|1
|1
|2
|5-4
|4
|Сумгайыт
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|Кешля
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|Зире
|4
|0
|1
|3
|3-9
|1
Лига наций. Группа D-3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|Фареры
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Лига Европы. Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|Спортинг
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|Карабах
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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