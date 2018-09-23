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Как Гейдаров выиграл бронзу ЧМ

23 Сентября 2018 15:02
Azerisport.com представляет фоторепортаж со схватки за третье место в весе до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо в Баку, где азербайджанец Хидаят Гейдаров одолел Цогбатара Ценд-Очира из Монголии.

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