Как Гейдаров выиграл бронзу ЧМ

23 Сентября 2018 15:02

Azerisport.com представляет фоторепортаж со схватки за третье место в весе до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо в Баку, где азербайджанец Хидаят Гейдаров одолел Цогбатара Ценд-Очира из Монголии.