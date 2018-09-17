301 Moved Permanently
301 Moved Permanently
Online - Репортаж
-США - Азербайджан
2:02014-05-27
Все фото
Фоторепортажи
все фото
Фотосессия
за 4 дня
Самое читаемое
Нефтчи дожал Кешлю, дебютант огорчил Габалу 16 Сентября 2018, 22:55
Карабах обыграл Сумгайыт, Мамедов не решился дать спорное пенальти 14 Сентября 2018, 21:49
Камран АЛИЕВ: Все понравилось в сборной Азербайджана, но я сделал свой выбор в пользу России 14 Сентября 2018, 11:01
Тони АДАМС: Мхитарян должен участвовать в бакинском матче с Карабахом 13 Сентября 2018, 11:30
Сабаил и Зире поделили очки 15 Сентября 2018, 22:23
Результат матча Сабаил – Зире будет отменен 15 Сентября 2018, 23:11
Гулузаде остался без футбола 13 Сентября 2018, 19:39
Бывший наставник Нефтчи и сборной Азербайджана возглавит национальную команду Казахстана 15 Сентября 2018, 14:37
Исполком АФФА принял важные решения 14 Сентября 2018, 14:58
Роберто Мартинес: Азербайджан станет единственным исключением 13 Сентября 2018, 13:47
Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|Сабах
|4
|3
|0
|1
|5-4
|9
|Карабах
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|Габала
|4
|1
|1
|2
|5-4
|4
|Сумгайыт
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|Сабаил
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|Зире
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|Кешля
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Лига наций. Группа D-3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Косово
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|Фареры
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|Азербайджан
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Подписка
Присоединяйтесь к нам!
Голосование
100% (57)