Как дебютант побил Габалу

17 Сентября 2018 00:39

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 4-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Сабахом» и «Габалой» (1:0). (сайт клуба «Габала)