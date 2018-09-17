301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Как дебютант побил Габалу

17 Сентября 2018 00:39
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 4-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Сабахом» и «Габалой» (1:0). (сайт клуба «Габала)

Просмотрено: 433

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как дебютант побил Габалу

Как дебютант побил Габалу

Дерби за Нефтчи

Дерби за Нефтчи

Команда Азербайджана подготовилась к ЧМ

Команда Азербайджана подготовилась к ЧМ

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Нефтчи дожал Кешлю, дебютант огорчил Габалу 16 Сентября 2018, 22:55
Карабах обыграл Сумгайыт, Мамедов не решился дать спорное пенальти 14 Сентября 2018, 21:49
Камран АЛИЕВ: Все понравилось в сборной Азербайджана, но я сделал свой выбор в пользу России 14 Сентября 2018, 11:01
Тони АДАМС: Мхитарян должен участвовать в бакинском матче с Карабахом 13 Сентября 2018, 11:30
Сабаил и Зире поделили очки 15 Сентября 2018, 22:23
Результат матча Сабаил – Зире будет отменен 15 Сентября 2018, 23:11
Гулузаде остался без футбола 13 Сентября 2018, 19:39
Бывший наставник Нефтчи и сборной Азербайджана возглавит национальную команду Казахстана 15 Сентября 2018, 14:37
Исполком АФФА принял важные решения  14 Сентября 2018, 14:58
Роберто Мартинес: Азербайджан станет единственным исключением 13 Сентября 2018, 13:47

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи43107-210
Сабах43015-49
Карабах32104-17
Габала41125-44
Сумгайыт41125-54
Сабаил41123-74
Зире30213-52
Кешля40133-71

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово21102-04
Фареры21013-33
Азербайджан20201-12
Мальта20112-41

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (57)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image