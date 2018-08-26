Сумгайыт радуется ничьей в Габале

26 Августа 2018 00:17

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 3-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Габалой» и «Сумгайытом» (1:1).

(сайт ФК «Сумгайыт»)