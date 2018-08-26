301 Moved Permanently
301 Moved Permanently
Online - Репортаж
-США - Азербайджан
2:02014-05-27
Все фото
Фоторепортажи
все фото
Фотосессия
за 4 дня
Самое читаемое
Карабах проиграл на выезде Шерифу 23 Августа 2018, 22:51
Сумгайыт, играя в меньшинстве, спас ничью в Габале, Сабах нагнал Нефтчи 25 Августа 2018, 22:24
ФК Шериф: Кому-то очень хочется поссорить нас с Карабахом 23 Августа 2018, 13:15
Азербайджан потерпел первое поражение в отборе на ЕВРО 22 Августа 2018, 22:53
Мамедъяров сыграл вничью с Каруаной 23 Августа 2018, 08:14
Валерий Карпин: За какую сборную играть Аязу Гулиеву? А я тут причем? 23 Августа 2018, 13:30
Групповой этап Лиги Европы? Не с такой игрой 24 Августа 2018, 00:19
Рамиль ШЕЙДАЕВ: Хочу поблагодарить болельщиков еще раз за это 23 Августа 2018, 15:30
Алмейда вызван в сборную Азербайджана 22 Августа 2018, 12:24
Гурбан Гурбанов: У нас еще остаются шансы 24 Августа 2018, 00:10
Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нефтчи
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|Сабах
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|Габала
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|Сумгайыт
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|Кешля
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|Зире
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|Сабаил
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Подписка
Присоединяйтесь к нам!
Голосование
100% (54)