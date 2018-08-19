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2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
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|Габала
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|Карабах
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|2-0
|3
|Сабах
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|1
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|1-0
|3
|Зире
|1
|0
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|2-2
|1
|Кешля
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|Сумгайыт
|1
|0
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|1
|0-2
|0
|Сабаил
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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