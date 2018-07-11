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Карабах готов к старту в Лиге чемпионов

11 Июля 2018 13:01
Azerisport.com представляет фоторепортаж с тренировки азербайджанского футбольного клуба «Карабах», который сегодня проведет в Словении стартовый матч квалификации Лиги чемпионов. (Фейсбук клуба)

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