Карабах готов к старту в Лиге чемпионов

11 Июля 2018 13:01

Azerisport.com представляет фоторепортаж с тренировки азербайджанского футбольного клуба «Карабах», который сегодня проведет в Словении стартовый матч квалификации Лиги чемпионов. (Фейсбук клуба)