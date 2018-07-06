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Нефтчи берет верх над румынами

6 Июля 2018 00:01
Azerisport.com представляет фоторепортаж контрольного матча между азербайджанским футбольным клубом «Нефтчи» и румынской «Политехникой» (3:1).

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