Третья победа Нефтчи в Турции

2 Июля 2018 21:11

Azerisport.com представляет фоторепортаж товарищеского матча, в котором азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл боснийский «Челик» (4:1). Это третья победа «нефтяников» на сборе в Турции.