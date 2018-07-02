301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Третья победа Нефтчи в Турции

2 Июля 2018 21:11
Azerisport.com представляет фоторепортаж товарищеского матча, в котором азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл боснийский «Челик» (4:1). Это третья победа «нефтяников» на сборе в Турции.

Просмотрено: 556

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Третья победа Нефтчи в Турции

Третья победа Нефтчи в Турции

Первое поражение Карабаха

Первое поражение Карабаха

Неудачный старт Кешли в Турции

Неудачный старт Кешли в Турции

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть I Марина Танкацкая. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Бразилия в четвертьфинале сыграет с Бельгией 02 Июля 2018, 23:55
Лукаку не смог догнать Кейна 03 Июля 2018, 00:13
Карабах проиграл сборной Сирии 30 Июня 2018, 22:21
Нефтчи взял убедительный реванш за Кешлю 02 Июля 2018, 19:54
ЧМ-2018. Месси и Роналду едут домой 30 Июня 2018, 23:54
ЧМ-2018. Хорватия выбила Данию после серии пенальти, Россия оставила за бортом Испанию 02 Июля 2018, 00:47
Казбек Туаев: Меня в Россию не пустят в следующий раз 02 Июля 2018, 13:35
Новичок Карабаха – второй Рейналдо или второй Эль-Жадеяуи? 29 Июня 2018, 00:20
Новый трансфер Карабаха: Я выбрал эту команду из-за Рашада Садыхова 01 Июля 2018, 13:33
Араз Абдуллаев отказал испанскому клубу 02 Июля 2018, 18:07

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (21)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image