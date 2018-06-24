Болгарский экзамен Карабаха

24 Июня 2018 11:31

Azerisport.com представляет фоторепортаж с товарищеского матча, в котором азербайджанский футбольный клуб «Карабах» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1).