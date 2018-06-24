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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|28
|20
|5
|2
|37-13
|65
|Габала
|28
|14
|7
|7
|43-26
|49
|Нефтчи
|28
|14
|4
|10
|39-28
|46
|Зире
|28
|12
|8
|8
|36-30
|44
|Сумгайыт
|28
|11
|7
|10
|34-33
|40
|Кешля
|28
|8
|7
|13
|29-39
|31
|Сабаил
|28
|6
|5
|17
|19-39
|23
|Кяпаз
|28
|3
|5
|20
|18-47
|14
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