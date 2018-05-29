Кешля получает свой трофей

29 Мая 2018 00:14

Azerisport.com представляет фоторепортаж с церемонии награждения победителя Кубка Азербайджана по футболу – бакинской «Кешли», которая в финальной встрече обыграла «Габалу» (1:0). «Радары» же получили серебряные медали турнира.

(ПФЛ)