Кешля берет верх над Габалой в финале Кубка

29 Мая 2018 00:09

Azerisport.com представляет фоторепортаж финального матча Кубка Азербайджана по футболу между бакинской «Кешлей» и «Габалой» (1:0).

(ПФЛ)