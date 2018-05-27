Азербайджан готов к матчу с Кыргызстаном

27 Мая 2018 21:20

Azerisport.com представляет фоторепортаж с тренировки сборной Азербайджана по футболу, которая готовится к товарищескому матчу с командой Кыргызстана. (АФФА)