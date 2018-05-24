Вторая победа Азербайджана в Золотой Евролиге

24 Мая 2018 00:22

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча второго тура Золотой Суперлиги по волейболу среди женских команд между сборными Азербайджана и Португалии (3:1).

Фото: Ислам Атакишиев