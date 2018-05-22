Как наградили Габалу и Нефтчи

22 Мая 2018 00:06

Azerisport.com представляет фоторепортаж с награждения «Габалы» и бакинского «Нефтчи», серебряного и бронзового призеров Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2017/18, соответственно.