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Как наградили Габалу и Нефтчи

22 Мая 2018 00:06
Azerisport.com представляет фоторепортаж с награждения «Габалы» и бакинского «Нефтчи», серебряного и бронзового призеров Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2017/18, соответственно.

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КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

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