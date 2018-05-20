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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|27
|19
|5
|2
|36-13
|62
|Габала
|27
|14
|7
|6
|43-25
|49
|Нефтчи
|27
|13
|4
|10
|37-27
|43
|Зире
|27
|11
|8
|8
|34-29
|41
|Сумгайыт
|27
|11
|7
|9
|33-31
|40
|Кешля
|27
|7
|7
|13
|28-39
|28
|Сабаил
|27
|6
|5
|16
|19-38
|23
|Кяпаз
|27
|3
|5
|19
|17-45
|14
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