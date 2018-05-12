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Кешля крупно обыгрывает Карабах

12 Мая 2018 21:36
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 27-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинской «Кешлей» и агдамским «Карабахом» (3:0).

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Зире27118834-2941
Сумгайыт27117933-3140
Кешля27771328-3928
Сабаил27651619-3823
Кяпаз27351917-4514

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