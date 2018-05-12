Кешля крупно обыгрывает Карабах

12 Мая 2018 21:36

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 27-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинской «Кешлей» и агдамским «Карабахом» (3:0).