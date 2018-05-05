Гаджи Алиев целует российский ковер после победы

5 Мая 2018 21:47

Azerisport.com представляет фоторепортаж с шестого дня чемпионата Европы, где борцы вольного стиля сборной Азербайджана Гиорги Эдишерашвили (57 кг) и Гаджи Алиев (65 кг) стали чемпионами в Каспийске (Россия).