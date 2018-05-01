Азербайджанский флаг и бронзовое селфи

1 Мая 2018 21:42

Azerisport.com представляет фоторепортаж со второго дня чемпионата Европы по греко-римской борьбе, где азербайджанские борцы Эльданиз Азизли (55 кг) стал чемпионом, а Эльвин Мурсалиев (77 кг) завоевал бронзу.