Мамедов и Чунаев выходят в финал ЕВРО

1 Мая 2018 20:39

Azerisport.com представляет фоторепортаж со второго дня чемпионата Европы по греко-римской борьбе, где азербайджанские борцы Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) вышли в финал.