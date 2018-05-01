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Мамедов и Чунаев выходят в финал ЕВРО

1 Мая 2018 20:39
Azerisport.com представляет фоторепортаж со второго дня чемпионата Европы по греко-римской борьбе, где азербайджанские борцы Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) вышли в финал.

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