Кешля обыгрывает Нефтчи

28 Апреля 2018 19:19

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 25-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинскими «Кешлей» и «Нефтчи» (2:1).