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Карабах берет верх над Зире

28 Апреля 2018 13:39
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 25-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским «Зире» и агдамским «Карабахом» (1:2).
(сайт ФК «Карабах»)

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Габала25136640-2445
Сумгайыт24116731-2639
Нефтчи251141033-2637
Зире2598831-2835
Кешля25661324-3824
Сабаил24551416-3320
Кяпаз25341815-4213

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