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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|25
|19
|5
|1
|36-9
|62
|Габала
|25
|13
|6
|6
|40-24
|45
|Сумгайыт
|24
|11
|6
|7
|31-26
|39
|Нефтчи
|25
|11
|4
|10
|33-26
|37
|Зире
|25
|9
|8
|8
|31-28
|35
|Кешля
|25
|6
|6
|13
|24-38
|24
|Сабаил
|24
|5
|5
|14
|16-33
|20
|Кяпаз
|25
|3
|4
|18
|15-42
|13
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