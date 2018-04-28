Карабах берет верх над Зире

28 Апреля 2018 13:39

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 25-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским «Зире» и агдамским «Карабахом» (1:2).

(сайт ФК «Карабах»)