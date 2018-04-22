Четвертый день Мемориала Гашимова

22 Апреля 2018 17:08

Azerisport.com представляет фоторепортаж с 4-го тура V Мемориала Вугара Гашимова по шахматам. Отметим, что в этом туре азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встречается с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном. (сайт турнира)