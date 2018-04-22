301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Четвертый день Мемориала Гашимова

22 Апреля 2018 17:08
Azerisport.com представляет фоторепортаж с 4-го тура V Мемориала Вугара Гашимова по шахматам. Отметим, что в этом туре азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встречается с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном. (сайт турнира)

Просмотрено: 342

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Четвертый день Мемориала Гашимова

Четвертый день Мемориала Гашимова

Как Локомотив стал лучшим волейбольным клубом Азербайджана

Как Локомотив стал лучшим волейбольным клубом Азербайджана

Лучший баскетбольный клуб страны

Лучший баскетбольный клуб страны

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Волевая победа Габалы и ничья Кешли выводит их в финал Кубка  18 Апреля 2018, 21:53
LIVE: Нефтчи обыгрывает Габалу, Карабах ведет в Сумгайыте 22 Апреля 2018, 19:49
Кешля обыграла Зире и обошла Сабаил 21 Апреля 2018, 17:48
Защитнику Спартака предложили выступать за сборную Азербайджана 20 Апреля 2018, 14:38
Болельщики Нефтчи: Будь проклят тот, кто продал игру 19 Апреля 2018, 11:33
Араз Абдуллаев поблагодарил Анортосис 18 Апреля 2018, 14:42
Алияр Агаев будет судить матч Манчестер Сити - Барселона 18 Апреля 2018, 15:16
Казбек Туаев: Казахстан никогда не был на одном уровне с Азербайджаном 18 Апреля 2018, 11:34
Финиш вместо финала. Почему Нефтчи проиграл самый важный матч сезона? 19 Апреля 2018, 00:11
Юрий Максимов: Я извиняюсь перед футболистами и болельщиками 18 Апреля 2018, 19:42

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах23175133-856
Габала23126537-2342
Сумгайыт23116631-2539
Зире2498730-2635
Нефтчи23104931-2434
Кешля24561322-3721
Сабаил23541415-3219
Кяпаз23331714-3812

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (3)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image