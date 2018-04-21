Раздумья Мамедова в партии с Карлсеном

21 Апреля 2018 16:12

Azerisport.com представляет фоторепортаж с 3-го тура V Мемориала Вугара Гашимова по шахматам. Отметим, что в этом туре азербайджанский шахматист Рауф Мамедов встречается с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном. (сайт турнира)