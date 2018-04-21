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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|23
|17
|5
|1
|33-8
|56
|Габала
|23
|12
|6
|5
|37-23
|42
|Сумгайыт
|23
|11
|6
|6
|31-25
|39
|Зире
|23
|9
|8
|6
|29-24
|35
|Нефтчи
|23
|10
|4
|9
|31-24
|34
|Сабаил
|23
|5
|4
|14
|15-32
|19
|Кешля
|23
|4
|6
|13
|20-36
|18
|Кяпаз
|23
|3
|3
|17
|14-38
|12
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