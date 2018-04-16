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Как Нефтчи громил Зире

16 Апреля 2018 00:30
Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 23-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским «Зире» и «Нефтчи» (0:3).

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Карабах23175133-856
Габала23126537-2342
Сумгайыт23116631-2539
Зире2398629-2435
Нефтчи23104931-2434
Сабаил23541415-3219
Кешля23461320-3618
Кяпаз23331714-3812

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