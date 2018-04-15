Заявка на финал от Серхедчи

15 Апреля 2018 19:03

Azerisport.com представляет фоторепортаж с первого матча полуфинальной серии Суперлиги Азербайджана по волейболу среди мужчин, в котором «Серхедчи» обыграл «Нефтчи» (3:1)

Фото: Ислам Атакишиев