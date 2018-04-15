Победный старт чемпиона в плей-офф

15 Апреля 2018 18:37

Azerisport.com представляет фоторепортаж с первого матча полуфинальной серии Суперлиги Азербайджана по волейболу среди мужчин, в котором «Локомотив» обыграл МОИК (3:0).

Фото: Ислам Атакишиев