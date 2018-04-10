301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Фоторепортаж

Нефтчи готовится к Габале

10 Апреля 2018 18:32

Azerisport.com представляет фоторепортаж с тренировки бакинского «Нефтчи» в преддверии первого полуфинального матча Кубка Азербайджана по футболу против «Габалы».


Просмотрено: 215

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Нефтчи готовится к Габале

Нефтчи готовится к Габале

Зелим Коцоев покорил Анталью

Зелим Коцоев покорил Анталью

Кровавая схватка в финале Кубка мира

Кровавая схватка в финале Кубка мира

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть I Валерия Коротенко. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Нефтчи и Сумгайыт выдали результативную ничью, Габала и Зире тоже поделили очки 08 Апреля 2018, 20:30
Карабах обыграл Сабаил, Кешля потеряла очки в гостях 07 Апреля 2018, 19:22
Азербайджан одолел Монголию и в финале Кубка мира встретится с США 08 Апреля 2018, 20:33
Азербайджан разгромил Кубу на старте Кубка мира 07 Апреля 2018, 22:27
США не позволили Азербайджану выиграть Кубок мира в третий раз 09 Апреля 2018, 09:32
Вторая победа Азербайджана в США 08 Апреля 2018, 10:42
Рамиль Шейдаев: Я болею за Кюрдемир 09 Апреля 2018, 18:53
Уверенная победа Азербайджана в США 08 Апреля 2018, 00:21
Волкан Демирель: Я отказал Карабаху 07 Апреля 2018, 00:24
Зенит пожаловался в ФИФА на Трабзонспор по поводу трансфера Шейдаева 07 Апреля 2018, 13:30

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах22165132-853
Габала22125536-2241
Сумгайыт22106629-2436
Зире2298529-2135
Нефтчи2294928-2431
Сабаил22531414-3118
Кешля22461219-3418
Кяпаз22331614-3712

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (2)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image