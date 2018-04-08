Боевая ничья в матче Нефтчи – Сумгайыт

8 Апреля 2018 20:53

Azerisport.com представляет фоторепортаж матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между бакинским «Нефтчи» и «Сумгайытом» (2:2).