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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|22
|16
|5
|1
|32-8
|53
|Габала
|22
|12
|5
|5
|36-22
|41
|Сумгайыт
|22
|10
|6
|6
|29-24
|36
|Зире
|22
|9
|8
|5
|29-21
|35
|Нефтчи
|22
|9
|4
|9
|28-24
|31
|Сабаил
|22
|5
|3
|14
|14-31
|18
|Кешля
|22
|4
|6
|12
|19-34
|18
|Кяпаз
|22
|3
|3
|16
|14-37
|12
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