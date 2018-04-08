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Вторая победа Азербайджана в США

8 Апреля 2018 10:42
Azerisport.com представляет фоторепортаж с Кубка мира по вольной борьбе в США, во втором туре которого сборная Азербайджана уверенно победила команду Казахстана со счетом 9:1. (сайт национальной федерации)

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США - Азербайджан

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