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Очередная победа Карабаха

7 Апреля 2018 20:37
Azerisport.com представляет фоторепортаж с матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» обыграл «Сабаил» со счетом 1:0.

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Нефтчи2193926-2230
Сабаил22531414-3118
Кешля22461219-3418
Кяпаз22331614-3712

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