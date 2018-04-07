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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|22
|16
|5
|1
|32-8
|53
|Габала
|21
|12
|4
|5
|35-21
|40
|Сумгайыт
|21
|10
|5
|6
|27-22
|35
|Зире
|21
|9
|7
|5
|28-20
|34
|Нефтчи
|21
|9
|3
|9
|26-22
|30
|Сабаил
|22
|5
|3
|14
|14-31
|18
|Кешля
|22
|4
|6
|12
|19-34
|18
|Кяпаз
|22
|3
|3
|16
|14-37
|12
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