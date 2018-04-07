Очередная победа Карабаха

7 Апреля 2018 20:37

Azerisport.com представляет фоторепортаж с матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» обыграл «Сабаил» со счетом 1:0.