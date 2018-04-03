Чемпионский матч Азеррейл

3 Апреля 2018 16:28

Azerisport.com представляет фоторепортаж с матча IX тура Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд, в котором «Азеррейл» обыграл «Абшерон» (3:1), досрочно завоевав золотые медали чемпионата.

Фото Ислама Атакишиева