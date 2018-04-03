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-США - Азербайджан
2:02014-05-27
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Спортсмен месяца
Архив
TPL
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Карабах
|21
|15
|5
|1
|31-8
|50
|Габала
|21
|12
|4
|5
|35-21
|40
|Сумгайыт
|21
|10
|5
|6
|27-22
|35
|Зире
|21
|9
|7
|5
|28-20
|34
|Нефтчи
|21
|9
|3
|9
|26-22
|30
|Сабаил
|21
|5
|3
|13
|14-30
|18
|Кешля
|21
|4
|5
|12
|18-33
|17
|Кяпаз
|21
|3
|2
|16
|13-36
|11
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