Зейналов завоевал очередную лицензию на Паралимпиаду

15 Октября 2019 13:20

Сборная Азербайджана завоевала четвертую лицензию на Паралимпиаду-2020 в Токио.

Как сообщает azerisport.com, в очередной день чемпионата мира по пулевой стрельбе в Сиднее (Астралия) Камран Зейналов смог попасть в 15 лучших в стрельбе с 50 метров и завоевал путевку на Паралимпиаду.

Напомним, что ранее лицензии завоевали один из лидеров сборной по пауэрлифтингу Эльшан Гусейнов (107 кг), пловец Роман Салех (100 метров, на спине) и мастер по пулевой стрельбе Елена Таранова (с 25 метров). (НПК)