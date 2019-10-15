301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Паралимпизм

Зейналов завоевал очередную лицензию на Паралимпиаду

15 Октября 2019 13:20
Сборная Азербайджана завоевала четвертую лицензию на Паралимпиаду-2020 в Токио.
Как сообщает azerisport.com, в очередной день чемпионата мира по пулевой стрельбе в Сиднее (Астралия) Камран Зейналов смог попасть в 15 лучших в стрельбе с 50 метров и завоевал путевку на Паралимпиаду.
Напомним, что ранее лицензии завоевали один из лидеров сборной по пауэрлифтингу Эльшан Гусейнов (107 кг), пловец Роман Салех (100 метров, на спине) и мастер по пулевой стрельбе Елена Таранова (с 25 метров). (НПК)

Просмотрено: 235

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.1

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Азербайджан готов к матчу с Швейцарией

Азербайджан готов к матчу с Швейцарией

Незасчитанный гол и поражение Азербайджана в Венгрии

Незасчитанный гол и поражение Азербайджана в Венгрии

Араз завершил свое выступление в Лиге чемпионов

Араз завершил свое выступление в Лиге чемпионов

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть II Динара Гиматова. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Судья лишил Азербайджан чистого гола. Поражение в Будапеште 13 Октября 2019, 21:51
Марко РОССИ: К нашему счастью, гол Азербайджана не засчитали 13 Октября 2019, 22:56
Как Азербайджан громили во Франции 11 Октября 2019, 12:26
Сборная Азербайджана разгромлена во Франции  11 Октября 2019, 00:50
Как Азербайджан лишили ничьей с Венгрией 14 Октября 2019, 00:10
Незасчитанный гол и поражение Азербайджана в Венгрии 13 Октября 2019, 23:32
Провал по всем фронтам. Печальное будущее Азербайджана 12 Октября 2019, 00:19
Гаджи Алиев неудачно выступил в России 11 Октября 2019, 13:01
Судейство в матче Венгрия – Азербайджан оценили в Голландии: Странное решение 14 Октября 2019, 11:42
Голландская подножка или сами виноваты? 14 Октября 2019, 00:21

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

АPL

КомандаИВНПМО
Карабах770017-121
Кешля73228-311
Нефтчи73228-611
Сабаил73138-1110
Зире72236-98
Сумгайыт72145-97
Габала71243-145
Сабах71245-75

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия742114-614
Венгрия74038-912
Словакия631210-810
Уэльс62226-68
Азербайджан60155-141

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья22004-06
Карабах21014-43
Дюделанж21015-73
АПОЭЛ20023-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (90)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3