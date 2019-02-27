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Парадзюдоисты 29 стран заявились на бакинский Гран-при

27 Февраля 2019 18:31
Сегодня в офисе Национального паралимпийского комитета прошла пресс-конференция президента НПК Ильгара Рагимова и спортивного директора по дзюдо Международной федерации слепых спортсменов (IBSA) Яноса Тардоша.
Как сообщает azerisport.com, Ильгар Рагимов рассказал о том, что 13-14 мая в Баку на Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдет Гран-при по парадзюдо. По словам Рагимова, 70% работы к проведению международного турнира выполнены. Было сообщено, что на сегодняшний день свое участие подтвердили 29 стран, которые заявили 228 спортсменов. Ожидается участие 350 дзюдоистов из 40 стран. Азербайджан в 13-и весовых категориях будут представлять 24 спортсменов. Рагимов также заявил, что билеты на Гран-при продаваться не будут.
«Баку умеет проводить международные соревнования на высоком уровне. К примеру, в прошлом году в столице Азербайджана отлично был организован чемпионат мира. Дзюдо один из известных видов спорта», - заявил в свою очередь гость. (НПК)

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