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Рафаэль Агаев ждет старта

30 Июня 2019 00:32

В Минске (Беларусь) завершаются II Европейские игры.

Как сообщает azerisport.com, в последний день Евроигр проходят соревнования по каратэ. Азербайджан представляют Нурана Алиева (50 кг), Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг) и Рафаэль Агаев (75 кг).

50 кг. Нурана Алиева в группе В встретится с соперницами из Турции, Германии и Беларуси.
60 кг.Фирдовси Фарзалиев в группе В встретится с соперниками из Беларуси, Македонии и Италии.
67 кг. Рафиз Гасанов в группе А встретится с соперниками из Венгрии, Беларуси и Австрии.
75 кг. Рафаэль Агаев в группе А встретится с соперниками из Великобритании и Венгрии

Напомним, что вчера Асиман Гурбанлы (+84 кг) стал чемпионом, Ирина Зарецка (68 кг) проиграла в финале, а Роман Гейдаров (ката) стал третьим.


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