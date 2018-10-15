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Байрамов – о победе на Юношеской Олимпиаде

15 Октября 2018 13:37
Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг) прокомментировал свою победу на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, сообщает azerisport.com.
«Верил в то, что выйду в финал. Схватки в группе получились не очень трудными. А соперник в финале был довольно сильным, но я победил и его. Очень счастлив. Трудно передать свои эмоции словами. Спасибо всем, кто помог. Благодарю НОК, министерство молодежи и спорта, а также федерацию борьбы», - заявил Байрамов. (сайт национальной федерации)

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