Байрамов – о победе на Юношеской Олимпиаде

15 Октября 2018 13:37

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг) прокомментировал свою победу на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, сообщает azerisport.com.

«Верил в то, что выйду в финал. Схватки в группе получились не очень трудными. А соперник в финале был довольно сильным, но я победил и его. Очень счастлив. Трудно передать свои эмоции словами. Спасибо всем, кто помог. Благодарю НОК, министерство молодежи и спорта, а также федерацию борьбы», - заявил Байрамов. (сайт национальной федерации)