301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Олимпизм

Байрамов взял золото Юношеской Олимпиады

15 Октября 2018 01:04
В Буэнос-Айресе (Аргентина) продолжаются Юношеские Олимпийские Игры.
Как сообщает azerisport.com, сегодня на ковер вышел азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг). По жребию, он попал в группу А вместе со спортсменами из Новой Зеландии и Пакистана.
Одолев всех своих соперников, Байрамов вышел в финал. В рещающей схватке он одолел борца из Ирана и завоевал золотую медаль.
Напомним, что дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) стал чемпионом, тяжелоатлет Тарменхан Бабаев (85 кг) стал вторым, а таэквондист Джавад Агаев (63 кг) и Шахана Назарова (43 кг) в борьбе заняли третьи место. Отметим, что золото гимнастки Елизаветы Лузан в составе команды засчитан в копилку смешанных сборных.

Просмотрено: 1119

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как Азербайджан сыграл вничью с Мальтой в Баку

Как Азербайджан сыграл вничью с Мальтой в Баку

«Милли» готова к Мальте

«Милли» готова к Мальте

Садыхов наставляет сборную перед Норвегией

Садыхов наставляет сборную перед Норвегией

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан, разгромив Фареры, одержал первую победу в Лиге наций 12 Октября 2018, 00:36
Скандал на Украине. Габала отказалась завершить матч с клубом Узбекистана 13 Октября 2018, 18:31
Азербайджан не справился с Мальтой, Фареры отнимают очки у Косово 14 Октября 2018, 21:56
Азербайджан едет домой. Определился состав финала шести ЧМ 11 Октября 2018, 17:11
Разгром при странной игре, или «Милли» как Арсенал 12 Октября 2018, 02:03
Гурбан Гурбанов: В раздевалке он сегодня плакал 14 Октября 2018, 22:54
Гурбан Гурбанов: Возможно, это было рискованно. Но я поверил в него 12 Октября 2018, 01:08
«У меня нет ни «дяди», ни поддержки. Лишь первые дни в Карабахе Адиль Надиров поддерживал меня» 14 Октября 2018, 10:46
Ричард АЛМЕЙДА: Я люблю Азербайджан 12 Октября 2018, 01:33
«Для меня это будет последняя игра за сборную Азербайджана» 12 Октября 2018, 18:12

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи761015-319
Карабах651013-416
Сабаил73137-1010
Сумгайыт73138-810
Сабах73135-810
Габала71247-105
Зире71156-134
Кешля60245-102

Лига наций. Группа D-3

КомандаИВНПМО
Косово32105-17
Азербайджан31204-15
Фареры31023-63
Мальта30123-71

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал22007-26
Спортинг22004-16
Ворскла20023-50
Карабах20020-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (70)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image