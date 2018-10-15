Байрамов взял золото Юношеской Олимпиады

15 Октября 2018 01:04

В Буэнос-Айресе (Аргентина) продолжаются Юношеские Олимпийские Игры.

Как сообщает azerisport.com, сегодня на ковер вышел азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг). По жребию, он попал в группу А вместе со спортсменами из Новой Зеландии и Пакистана.

Одолев всех своих соперников, Байрамов вышел в финал. В рещающей схватке он одолел борца из Ирана и завоевал золотую медаль.

Напомним, что дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) стал чемпионом, тяжелоатлет Тарменхан Бабаев (85 кг) стал вторым, а таэквондист Джавад Агаев (63 кг) и Шахана Назарова (43 кг) в борьбе заняли третьи место. Отметим, что золото гимнастки Елизаветы Лузан в составе команды засчитан в копилку смешанных сборных.