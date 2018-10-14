Олимпизм
Назарова завоевала бронзу на Юношеской Олимпиады
14 Октября 2018 00:22
В Буэнос-Айресе (Аргентина) продолжаются Юношеские Олимпийские Игры.
Как сообщает azerisport.com, сегодня на ковер вышла представительница сборной Азербайджана по борьбе Шахана Назарова (43 кг).
В своей группе она победила соперниц из Бразилии, Нигерии и Франции, но уступила американке. Таким образом, Назарова стала второй в группе В и ее ждала схватка за бронзу с соперницей из Монголии. Назарова одержала победа и завоевала бронзовую медаль.
Напомним, что дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) стал чемпионом, тяжелоатлет Тарменхан Бабаев (85 кг) стал вторым,а таэквондист Джавад Агаев (63 кг) занял третье место. Золото гимнастки Елизаветы Лузан в составе командны засчитан в копилку смешанных сборных.