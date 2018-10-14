Назарова завоевала бронзу на Юношеской Олимпиады

14 Октября 2018 00:22

В Буэнос-Айресе (Аргентина) продолжаются Юношеские Олимпийские Игры.

Как сообщает azerisport.com, сегодня на ковер вышла представительница сборной Азербайджана по борьбе Шахана Назарова (43 кг).

В своей группе она победила соперниц из Бразилии, Нигерии и Франции, но уступила американке. Таким образом, Назарова стала второй в группе В и ее ждала схватка за бронзу с соперницей из Монголии. Назарова одержала победа и завоевала бронзовую медаль.